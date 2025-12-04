Dolar
42.45
Euro
49.56
Altın
4,201.29
ETH/USDT
3,113.70
BTC/USDT
91,850.00
BIST 100
10,918.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı ertelendi

Basketbol Avrupa Ligi'nin 14. haftasında oynanması planlanan Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı ertelendi.

Mutlu Demirtaştan  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı ertelendi

İstanbul

Olympiakos Kulübünün açıklamasında, Fenerbahçe Beko ile Barış ve Dostluk Salonu'nda bu akşam oynanması gereken karşılaşmanın, Yunanistan Spor Bakanı Yardımcısı Ioannis Vroutsis'in kararıyla ertelendiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yunan basınında yer alan haberlerde, Atina'daki yoğun yağış yüzünden salonda meydana gelen su sızıntılarının sebep olduğu güvenlik endişeleri ve uygunsuz koşullar nedeniyle maçın ertelenmesine karar verildiği aktarıldı.

Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, Fenerbahçe Beko için hükmen galibiyet bekliyor

Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, yoğun yağış nedeniyle ertelenen Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçında sarı-lacivertli takımın hükmen galip ilan edilmesi gerektiğini savundu.

Giannakopoulos, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Uygunsuz salon koşulları sebebiyle rakip takım lehine 20-0 hükmen galibiyet kararı uygulanacak mı merak ediyorum. Yoksa hava koşullarından veya başka şeylerden bahseden belgeler mi düzenleyecekler? Bunlar aşırı hava koşulları değil. Birçok kez yaşandı. Bazı takımlar maçların normal şartlarda oynanması için yatırım yapmadıysa yönetmelik ve kurallar açık. Kararın 20-0 hükmen galibiyet yönünde verileceği konusunda iyimserim. Bekleyip görelim." ifadelerini kullandı.

Olympiakos ile Fenerbahçe Beko arasında Barış ve Dostluk Salonu'nda bu akşam oynanması gereken 14. hafta karşılaşması, Atina'daki yoğun yağış yüzünden salonda meydana gelen su sızıntılarının sebep olduğu güvenlik endişeleri ve uygunsuz koşullar nedeniyle ertelenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli branşlardan başarılı sporcuları kabul etti
Güngören'de bir binanın bodrum katındaki patlamada 2 kişi yaralandı
Karadeniz'deki saldırılara ilişkin Ukraynalı ve Rus diplomatik misyon temsilcileri Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Terkos Gölü'ndeki su seviyesinin düşmesiyle tarihi yapıların kalıntıları ortaya çıktı
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 3 kişi tutuklandı

Benzer haberler

Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı ertelendi

Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı ertelendi

Fenerbahçe Beko, Olympiakos deplasmanında

Basketbol Avrupa Ligi'nde 14. hafta heyecanı yarın başlayacak

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid ile karşılaşacak

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid ile karşılaşacak
Fenerbahçe Beko, İtalyan temsilcisi Virtus Bologna'yı mağlup etti

Fenerbahçe Beko, İtalyan temsilcisi Virtus Bologna'yı mağlup etti
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Monaco'ya konuk olacak

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Monaco'ya konuk olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet