Potada 40. Erkekler Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe Beko

İstanbul
Basketbol 40. Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko, derbide Beşiktaş GAİN'i 91-74 yenerek şampiyon oldu.
Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko'ya Mathews ve Dotson'un üçlükleriyle cevap veren Beşiktaş GAİN, ilk 5 dakikayı 15-11 önde geçti. Kalan bölüm karşılıklı isabetlerle devam etti ve ilk çeyrek siyah-beyazlıların 24-22 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci periyoda da iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Biberovic'in dış atışıyla 12. dakikada 32-30 öne geçti. Üstünlüğünü periyot boyunca koruyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 46-42 önde gitti.
Mücadelenin ikinci devresine de etkili giren Fenerbahçe Beko, 22. dakikada 9 sayılık üstünlük sağladı: 52-43. Biberovic'in turnikesiyle 23. dakikada farkı çift hanelere (54-43) yükselten sarı-lacivertliler, 24. dakikada farkı 15 sayıya kadar taşıdı: 58-43. 6-0'lık seriyle rakibine cevap veren siyah-beyazlılar, Yiğit Arslan'ın üçlüğüyle 28. dakikada farkı 4 sayıya kadar çekti: 60-56. Horton-Tucker ve Biberovic'in üst üste üçlükleriyle kontrolü yeniden ele alan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 70-56 üstün girdi.
Üstünlüğünü final periyodunda da sürdüren Fenerbahçe Beko, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve parkeden 91-74 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi sarı-lacivertli formayla 28 sayı üreten Tarık Biberovic oldu.
İki takım arasında son 4 finalin galibi Fenerbahçe
Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş ile oynadığı son 4 şampiyonluk maçını kazanmayı başardı.
İki takım, geçen sezondan bu yana iki kez Türkiye Kupası finali, birer defa da Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşı karşıya geldi.
Basketbol Süper Ligi final serisinde Beşiktaş'a 4-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi olan Fenerbahçe, Türkiye Kupası finali (2) ve Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasında da siyah-beyazlıları mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi.
Fenerbahçe Beko, 10. şampiyonluğu elde etti
Sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası'nı üst üste 3, toplamda ise 10. kez müzesine götürdü.
Fenerbahçe, kupada 1967, 2010, 2011, 2013, 2016, 2019, 2020, 2024 ve 2025'in ardından 2026'da da şampiyonluk ipini göğüsledi.
Sarunas Jasikevicius'un başantrenörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, organizasyonda çıktığı son 6 finalin 5'inde kupanın sahibi oldu.
Jasikevicius'un toplamda 19, Fenerbahçe'de 7. şampiyonluğu
Sarunas Jasikevicus, başantrenörlük kariyerinde 19. şampiyonluğunu yaşadı.
Kariyerinde Zalgiris, Barcelona ve Fenerbahçe'de görev yapan Litvanyalı çalıştırıcı, bir THY Avrupa Ligi ile Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2'şer Basketbol Süper Ligi, İspanya Basketbol Ligi ve İspanya Kupası, 5 Litvanya Ligi ile 3 Litvanya Kupası şampiyonlukları elde etti.
Jasikevicius, oyunculuk kariyerine de kulüpler ve milli takımlar düzeyinde birçok şampiyonluk sığdırmıştı.
Beşiktaş, 5. kez ikincilikle yetindi
Siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nda 5. kez ikinci oldu.
Kupada tek şampiyonluğunu 2012'de elde eden Beşiktaş, 1971, 1973, 2011 ve 2025'in ardından 2026'da da finalde kaybederek şampiyonluk sevinci yaşayamadı.
Fenerbahçe Beko kupasını aldı
Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN'i 91-74 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko, kupasını aldı.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki final maçının ardından kupa töreni düzenlendi.
Seremonide ilk olarak Beşiktaş'a ikincilik ödülü verildi. Siyah-beyazlı ekibin kaptanı Yiğit Arslan'a ikincilik şildini, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay takdim etti.
Sarı-lacivertli basketbolcular ve teknik ekibe madalyalarını Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar verdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, şampiyonluk kupasını Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu'na takdim etti.
Deneyimli oyuncu, jest yaparak kupayı Tarık Biberovic'e verdi. Tarık'ın kupaya havaya kaldırmasının ardından oyuncular büyük sevinç yaşadı. Sarı-lacivertli basketbolcular, şampiyonluğu taraftarıyla kutladı.
Türkiye Kupası'nın MVP'si Tarık Biberovic
Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü Fenerbahçe Beko'dan Tarık Biberovic kazandı.
Milli basketbolcu, finalde kaydettiği 28 sayıyla şampiyonlukta önemli rol oynadı.
Tarık, çeyrek final maçında 16 sayı, yarı finalde ise 8 sayı üretti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN'i 91-74 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Ziraat Bankası Türkiye Kupası 2026 Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko'yu ve taraftarlarını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Bakan Bak'tan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı
Fenerbahçe-Beşiktaş finalini, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.
Müsabakayı Bakan Bak'ın yanı sıra Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz ile diğer davetliler de izledi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman da salondaki yerini aldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol 40. Erkekler Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Bak, tebrik mesajında "İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Basketbol 40. Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN'i mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden Beşiktaş GAİN'i de performansından dolayı kutluyor, her iki takımımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN'i 91-74 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu kutladı.
Türkoğlu, açıklamasında "Ziraat Bankası Türkiye Kupası 2026'da şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko ile final oynama başarısı gösteren Beşiktaş GAİN'i kutluyorum." ifadelerini kullandı.