Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Türk Telekom'u 76-88 mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Türk Telekom'u 76-88 mağlup etti.

Salih Ulaş Şahan  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
Fenerbahçe Beko, deplasmanda Türk Telekom'u 76-88 mağlup etti Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak/AA

Ankara

Ligde 18. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürürken başkent ekibi 8. mağlubiyetini yaşadı.

Maça 6 sayılık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, ilk bölümü 10-4 önde geçti. Türk Telekom hücumlarında istediği sonuçları alamazken konuk ekip, serbest atışlardan bulduğu sayılarla farkı 9'a (8-17) kadar çıkardı. Savunmadaki etkisini hücuma yansıtmayı başaran ev sahibi ekip, farkı 2'ye (17-19) indirdi. Kalan bölümde Jantunen'in serbest atıştan bulduğu sayıya, Allman üçlükle cevap verdi ve ilk çeyrek 20-20 eşitlikle tamamlandı.

İkinci periyodun başında Mert Emre Ekşioğlu'nun sayısına Smith'in üçlüğüyle karşılık veren Türk Telekom, maçta ilk kez öne (23-22) geçti. Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla yeniden üstünlüğü yakaladı: 30-32. Pota altında etkisini artıran konuk ekip, farkı çift hanelere (31-41) çıkardı. Kalan dakikalar karşılıklı sayılarla geçerken Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 48-36 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin başında iki takım da karşılıklı sayılar bulurken Fenerbahçe Beko, çeyreğin sonuna 4 dakika 49 saniye kala farkı 16'ya (45-61) yükseltti. Son bölümde Türk Telekom farkı tek haneye (9) indirmeyi başarsa da konuk ekip aldığı molanın ardından etkisini artırdı ve son 10 dakikaya 12 sayılık (58-70) avantajla girdi.

Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 88-76 galip ayrıldı.

