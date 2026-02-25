Fenerbahçe Beko, Sırbistan temsilcisi Partizan'ı mağlup etti

İstanbul
Bu sonuçla bir maçı eksik sarı-lacivertli ekip, üst üste 8'inci, toplamda 21. galibiyetini elde etti. Sırp ekibi ise 20. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Mücadelenin ilk periyodu karşılıklı basketlerle geçildi. Başa baş oyuna sahne olan ilk çeyrek, 20-20'lik beraberlikle tamamlandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İkinci periyotta sarı-lacivertlilerin 4-0'lık serisine 9-0 ile yanıt veren Sırp temsilcisi, 15. dakikayı 31-29 üstün bitirdi. Partizan, soyunma odasına da 39-35 önde girdi.
Kısa oyuncularıyla skor üreten Fenerbahçe Beko, üst üste top kayıpları yapan Partizan karşısında 26. dakikada eşitliği yakaladı: 45-45. Skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği bu bölümde son anları etkili oynayan sarı-lacivertli takım, final periyoduna 57-56 üstün gitti.
Fenerbahçe, son çeyreğe taraftarının coşkulu desteğiyle başladı. Tarık Biberovic ile Horton-Tucker ile sayılar bulan ev sahibi takım, savunmada da etkili oldu ve 35. dakikayı 66-60 önde kapattı. Bu kez rakibinin 5-0'lık serisine 5-2 ile karşılık veren sarı-lacivertliler, son 2,5 dakikaya 71-67 üstün girdi. Kalan süre çekişmeli oyuna sahne olurken Fenerbahçe Beko'da Horton-Tucker ile Tarık Biberovic, son saniyelerde serbest atış çizgisinde hata yapmadı. Sarı-lacivertli takım, mücadeleyi 81-78 kazandı.
Fenerbahçe Beko'da Talen Horton-Tucker 29, Wade Baldwin ise 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Partizan'da ise Bruno Fernando 18, Carlik Jones 17, Duane Washington'ın ise 15 sayısı kazanmaya yetmedi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri karşılaşmayı tribünden takip etti.
Öte yandan, maçın başında tribünlerde 28 Haziran 1389'da gerçekleşen I. Kosova Muharebesi'nin resmedildiği pankart açıldı.
Jasikevicius: Beklediğimiz gibi bir maç oldu
Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, çok iyi oynamadan galip geldiklerini söyledi.
Litvanyalı başantrenör, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Jasikevicius, "Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biletleri tüketerek bize destek oldular. Onlarla aramızda harika bir bağ var. Beklediğimiz gibi bir maç oldu. Çok iyi oynayamayacağımızı biliyorduk. Böyle günlerde profesyonel olup savaşmaya devam etmeliyiz. İkinci yarıda bunu başardık. Günün sonunda bir karşılaşmayı daha kazandık. Sakat oyuncularımız için zaman kazandık. Bizim için iyi bir akşamdı." ifadelerini kullandı.
Penarroya: Kazanacak gibi oynamaya çalıştık
Partizan Başantrenörü Joan Penarroya, iyi mücadele etmelerine karşın mağlup olduklarını dile getirdi.
Maçta son anlardaki oyunla sahadan yenilgiyle ayrıldıklarını anlatan Penarroya, "Fenerbahçe'yi önce bu akşamki galibiyeti daha sonra da kupadaki şampiyonluğundan dolayı tebrik ederim. Sezonun genelinde harika performans sergilediler. İyi mücadele ettik. Kazanacak gibi oynamaya çalıştık. Sonu Milano, Real Madrid maçları gibi oldu. Kazanmaya ihtiyacımız var. Gururluyum ama mutluyum diyemem. Gelecek maçlarda belli işleri daha iyi yapmaya çalışacağız. Kritik anlardaki faul kararlarında daha iyi olmalıyız. Fenerbahçe 16 serbest atış buldu. Bu önemli bir fark oluşturdu. Bu seviyelerdeki maçları kazanmamız için bu detaylara daha iyi çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.