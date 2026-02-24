Dolar
43.86
Euro
51.76
Altın
5,173.48
ETH/USDT
1,821.20
BTC/USDT
63,165.00
BIST 100
14,035.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Basketbol milli takımlarına yeni sponsor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Sneaks Up arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasıyla Sneaks Up, basketbol milli takımlarının resmi sponsorları arasına katıldı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Basketbol milli takımlarına yeni sponsor

İstanbul

TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Sneaks Up gençlerle basketbol kültürü etrafında bugüne kadar kurduğu bağı, sponsorluk anlaşmasıyla stratejik bir iş birliğine dönüştürdü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Türkiye Basketbol Federasyonu ve Sneaks Up arasındaki iş birliği enerjiyi, tutkuyu ve basketbol kültürünü bir araya getiren değerli bir ortaklıktır. Sneaks Up'ın dinamizmi ve genç odaklı yaklaşımıyla Türk basketbolunun geleceğine birlikte değer katacağımıza yürekten inanıyorum. Anlaşmanın hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sneaks Up Üst Yöneticisi Mustafa Ünal ise şunları kaydetti:

"Basketbol Milli Takımlar Resmi Sponsoru olmaktan ve Türk basketbolunun kültürel gelişimine katkı sunacak bir yapının parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Basketbol, gençler için yalnızca bir spor değil kimliklerini inşa ettikleri, kendilerini ifade ettikleri ve bir kültürün parçası oldukları güçlü bir gelişim alanı. Başta Basketbol Gelişim Merkezi'nde olmak üzere gençlerin basketbol aracılığıyla kendilerini ifade etmelerine ve bu kültürün yeni nesilde farklı ve özgün biçimlerde yaşatılmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz. Türkiye'de basketbol ekosisteminin sürdürülebilir büyümesine destek olmak, gençlerin hayallerine eşlik etmek, sahadaki tutkuyu stil ve kültürle buluşturmak en büyük dileğimiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM'den haber sitesi görünümü verilerek dolandırıcılık girişiminde bulunulan sitelere karşı uyarı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 17'nci duruşması başladı
Siber zorbalıkta aile temelli müdahaleler en güçlü koruyucu faktör
Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürükleyebilir
Diyarbakır'da polisler, çocukları ve gençleri suçtan korumak için okullarda eğitim veriyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Basketbol milli takımlarına yeni sponsor

Basketbol milli takımlarına yeni sponsor

Fenerbahçe Opet, FIBA Avrupa Ligi'nde yarın Spar Girona'ya konuk olacak

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yarın Basket Landes'e konuk olacak

NBA'de Rockets, sahasında Jazz'ı farklı yendi

NBA'de Rockets, sahasında Jazz'ı farklı yendi
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'ı konuk edecek

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'ı konuk edecek
NBA'de Thunder, eksiklerine rağmen Cavaliers'ı yendi

NBA'de Thunder, eksiklerine rağmen Cavaliers'ı yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet