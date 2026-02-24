Dolar
43.85
Euro
51.69
Altın
5,149.46
ETH/USDT
1,823.80
BTC/USDT
63,087.00
BIST 100
14,037.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'nde konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'nde konuşuyor
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Basketbol Avrupa Ligi'nde 29. haftanın perdesi yarın açılacak

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 29. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Basketbol Avrupa Ligi'nde 29. haftanın perdesi yarın açılacak

İstanbul

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 29. hafta yarın ve 26 Şubat Perşembe günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Avrupa Ligi'nin 29'uncu haftası aynı zamanda Türk takımlarıyla Sırp ekiplerini karşı karşıya getirecek. Avrupa Ligi'nin lideri Fenerbahçe Beko, haftanın açılış maçında yarın Sırbistan temsilcisi Partizan'ı İstanbul'da ağırlayacak. Anadolu Efes ise bir başka Sırbistan takımı Kızılyıldız'a Belgrad'da konuk olacak.

Fenerbahçe Beko geride kalan 27 haftada 20 galibiyet, 7 mağlubiyet alarak ligin lideri konumunda bulunurken, 9 galibiyet, 19 yenilgi yaşayan Anadolu Efes ise 17. basamakta yer alıyor.

Avrupa Ligi'nde 29. haftanın programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.45 Fenerbahçe Beko-Partizan (Sırbistan)

21.00 Zalgiris Kaunas (Litvanya)-Olympiacos (Yunanistan)

22.30 Kızılyıldız (Sırbistan)-Anadolu Efes

22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Barcelona (İspanya)

26 Şubat Perşembe:

20.00 Dubai Basket (Birleşik Arap Emirlikleri)-LDLC ASVEL (Fransa)

21.30 Monaco (Fransa)-Maccabi Rapid (İsrail)

22.05 Hapoel IBI (İsrail)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Paris Basketball (Fransa)

22.30 Baskonia (İspanya)-Valencia Basket (İspanya)

22.45 Real Madrid (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bu hafta yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak, sıcaklıklar düşecek
Sıfır Atık Vakfı COP31 Dijital Koordinasyon Merkezi'ni hayata geçirdi
Edirne'de AFAD koordinesinde 101 arama kurtarma personeli taşkın sahasında görev alıyor
İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Uşak'ta yapılacak konutların kurası çekildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Basketbol Avrupa Ligi'nde 29. haftanın perdesi yarın açılacak

Basketbol Avrupa Ligi'nde 29. haftanın perdesi yarın açılacak

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız'a konuk olacak

Basketbol milli takımlarına yeni sponsor

Fenerbahçe Opet, FIBA Avrupa Ligi'nde yarın Spar Girona'ya konuk olacak

Fenerbahçe Opet, FIBA Avrupa Ligi'nde yarın Spar Girona'ya konuk olacak
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yarın Basket Landes'e konuk olacak

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yarın Basket Landes'e konuk olacak
NBA'de Rockets, sahasında Jazz'ı farklı yendi

NBA'de Rockets, sahasında Jazz'ı farklı yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet