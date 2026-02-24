Dolar
Spor, Basketbol

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız'a konuk olacak

Anadolu Efes, basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 29. haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine konuk olacak.

Bozhan Memiş  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız'a konuk olacak

İstanbul

Belgrade Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

Sezona beklediği gibi başlayamayan Anadolu Efes, 28 maçta 9 galibiyet elde ederken 19 yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlılar, son 3 maçında ise rakiplerine karşı üstünlük kurmayı başardı.

Son 3 maçını sahasında oynayan Anadolu Efes, Valencia Basket'i 107-90, Zalgiris Kaunas'ı 92-82 ve Virtus Bologna'yı 91-60 mağlup etti.

28 mücadelede 16 galibiyet, 12 yenilgi yaşayan Kızılyıldız ligde 10. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Kızılyıldız 87-65 galip tamamlamıştı.

