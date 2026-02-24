Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız'a konuk olacak

İstanbul
Belgrade Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.
Sezona beklediği gibi başlayamayan Anadolu Efes, 28 maçta 9 galibiyet elde ederken 19 yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlılar, son 3 maçında ise rakiplerine karşı üstünlük kurmayı başardı.
Son 3 maçını sahasında oynayan Anadolu Efes, Valencia Basket'i 107-90, Zalgiris Kaunas'ı 92-82 ve Virtus Bologna'yı 91-60 mağlup etti.
28 mücadelede 16 galibiyet, 12 yenilgi yaşayan Kızılyıldız ligde 10. sırada bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Kızılyıldız 87-65 galip tamamlamıştı.