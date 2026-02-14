Dolar
Spor, Basketbol

Türk takımları, Avrupa basketbolunun "lideri" oldu

Avrupa basketbolunun çeşitli organizasyonlarında yer alan Türk takımları, mücadele ettikleri turnuvaların zirvesini ele geçirdi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
Türk takımları, Avrupa basketbolunun "lideri" oldu

İstanbul

Avrupa Ligi'nde zirvede yer alan Fenerbahçe Beko, oynadığı son maçta A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos'u son saniye basketiyle 85-83 yenerek liderliğini sürdürdü.

Geride kalan haftalarda oynadığı 27 karşılaşmada 20 galibiyet, 7 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, Sarunas Jasikevicius yönetiminde üst üste 7. maçından da zaferle ayrılarak galibiyet serisini sürdürmeyi başardı ve zirvedeki yerini korudu.

Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda zirvede

Türk rüzgarı, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş GAİN ile esti.

Ligde oynadığı 18 maçtan 13 galibiyet, 5 yenilgiyle ayrılan siyah-beyazlı ekip, son maçında Yunan takımı Panionios'u deplasmanda 114-74 yenerek B Grubu'nu lider tamamladı.

Attığı 1666 sayıyla grubunun en skorer takımı olan Beşiktaş GAİN, bu sonuçların ardından adını doğrudan çeyrek finale yazdırdı.

Aynı organizasyonun A Grubu'nda yer alan Bahçeşehir Koleji de ligi 2. sırada noktalayarak son 8 takım arasına kaldı.

Galatasaray MCT Technic'ten çifte liderlik

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray MCT Technic, organizasyondaki iki farklı grupta da liderliği kimseye bırakmıyor.

İlk olarak normal sezonda mücadele ettiği 4 takımlı E Grubu'nu 5 galibiyet ve 1 yenilgiyle zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, son 16 turunda da grubunun ilk sırasında yer alıyor.

4 takımlı I Grubu'nda oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, zirve yarışı verdiği 2. sıradaki Fransız ekibi Le Mans Sarthe Basket'i deplasmanda 94-81 mağlup ederek iddialı yürüyüşünü sürdürdü.

Kadınlar da Avrupa'nın zirvesinde

Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring kadın basketbol takımları da bulundukları organizasyonlarda zirveye hükmetti.

İki takım da FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ilk turundaki 4 takımlı grup aşamasında oynadıkları 6 maçı da kazanmayı başarırken, Galatasaray Çağdaş Faktoring B Grubu'nu, Fenerbahçe Opet ise C Grubu'nu yenilgisiz lider tamamladı.

Bu sonuçlarla ikinci tura yükselen Türk ekipleri, zirvedeki yerlerini bu turda da bırakmadı ve 6 takımdan oluşan gruplarını ilk sırada bitirdi. Galatasaray Çağdaş Faktoring 12 maçta 10 galibiyet, 2 yenilgi alırken, Fenerbahçe Opet 11 maçı kazandı, 1 kez yenildi.

Bu sonuçlarla iki Türk ekibi de Altılı Final'i garantileyerek yarı final play-in oynama hakkı kazandı.

Yarı final play-in etabında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa'nın Basket Landes, Fenerbahçe Opet ise İspanya'nın Spar Girona takımıyla üst tura yükselmek için mücadele edecek.

