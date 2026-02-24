Dolar
Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'ı konuk edecek

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 29. hafta mücadelesinde yarın Sırbistan'ın Partizan ekibini ağırlayacak.

Bozhan Memiş  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'ı konuk edecek

İstanbul

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet elde eden sarı-lacivertli ekip lider konumda yer alıyor. Partizan ise 28 maçta 9 galibiyet, 19 mağlubiyetlik performansıyla 20 takımlı ligde 19. sırada bulunuyor.

Son 7 maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, deplasmandaki son 3 karşılaşmayı ise kazandı.

Sezonun ilk yarısında Sırbistan'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, 99-87 galip tamamlamıştı.

