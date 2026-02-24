Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yarın Basket Landes'e konuk olacak
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in ikinci maçında yarın Fransa'nın Basket Landes ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
İstanbul
Espace Francois Mitterrand'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Sarı-kırmızılılar, turun ilk maçında sahasında rakibini 81-72 mağlup etti.
Turda iki galibiyete ulaşan ekipler Altılı Final'e yarı finalden, mağlup ekipler ise çeyrek finalden dahil olacak. İki maç sonunda eşitlik olması durumunda ise üçüncü karşılaşma, 3 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.