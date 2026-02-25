Dolar
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Lakers sahasında Magic'e 110-109 yenildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 110-109 mağlup etti.

Yunus Kaymaz  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
NBA'de Lakers sahasında Magic'e 110-109 yenildi

Londra

Magic'te Paolo Banchero 36 sayı, 10 ribauntla takımına liderlik ederken, Wendell Carter maçın bitimine 7 saniye kala galibiyeti getiren basketi attı.

Art arda oynadığı 4 deplasman maçından 3'ünü kazanan konuk takımda, Desmond Bane 22 sayı, 6 asist, Wendell Carter 20 sayı, 11 ribauntla oynadı.

Luka Doncic'in 22 sayı,15 asist, 9 ribauntluk performans sergilediği Lakers'ta, LeBron James ve Deandre Ayton 21'er sayı üretti. LeBron James, iki saniye kala geriye çekilerek yaptığı üç sayılık denemede isabet bulamadı.

Cavaliers, çıkışını sürdürdü

Evinde New York Knicks'i 109-94 mağlup eden Cleveland Cavaliers, son 9 maçta 8. galibiyetini aldı.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 23, James Harden 20 sayı kaydederken, Jarrett Allen 19 sayı, 10 ribauntluk katkı sağladı.

Knicks'te ise Jalen Brunson 20, Mikal Bridges 18 sayıyla oynadı. Mitchell Robinson ise 16 ribaunt aldı.

