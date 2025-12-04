Basketbol Avrupa Ligi’nde Anadolu Efes, Real Madrid’e 81-75 mağlup oldu

İstanbul
Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, organizasyonda 9. yenilgisini yaşadı. Real Madrid ise 8. galibiyetini elde etti.
Tempolu başlayan maçta Real Madrid, Hezonja ile etkili oldu. Anadolu Efes, İspanya temsilcisi karşısında Ercan Osmani ve Cordinier ile boyalı alandan skor üretti ve ilk periyot 17-17 berabere tamamlandı.
İkinci çeyrek, karşılıklı basketlerle başladı. Pota altını etkili kullanan Real Madrid'e Smits'in skorer oyunuyla yanıt veren Anadolu Efes, soyunma odasına 41-37 üstün gitti.
İki takımın da dış atışlardan isabet bulduğu ve hücumda yüksek yüzdeyle oynadığı üçüncü çeyreği Real Madrid, 60-59 önde bitirdi.
Dördüncü ve son periyot, büyük bir çekişmeye sahne oldu. Başa baş geçen ve skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği bu çeyrekte bitime 5 dakika kala öne geçen (69-71) ve kalan bölümde farkı 9 sayıya kadar çıkaran Real Madrid, müsabakayı 81-75 kazandı.
Anadolu Efes Yardımcı Antrenörü Radovan Trifunovic: "Çok kolay çembere gittiler. Bu noktada top kayıplarımız çok can yaktı"
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 14. haftasında ağırladığı Real Madrid'e 81-75 mağlup olan Anadolu Efes'te yardımcı antrenör Radovan Trifunovic, İspanya ekibinin uzun oyuncularının potaya çok rahat gittiğini söyledi.
Trifunovic, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Mağlubiyete rağmen ortaya koydukları enerji ve istek için oyuncularını kutlayan Radovan Trifunovic, "Açık alan savunmasında iyi iş çıkarttık. Çok kolay çembere gittiler. Bu noktada top kayıplarımız çok can yaktı." ifadelerini kullandı.
Sezon başından bu yana sakatlıklar nedeniyle tam kadro sahaya çıkamadıklarını hatırlatan Trifunovic, "Tam kadro olarak mücadele edeceğimiz günleri bekliyoruz. Bu dar kadroyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu, oyuncular açısından da çok kolay değil. Beaubois sakatlığını atlattı ve aramıza döndü. O her zaman takıma katkı veriyor. Bu maçta da çok iyi oynadı. O, bu takımın gerçek lideri." diye konuştu.
Real Madrid Başantrenörü Sergio Scariolo ise çok zor bir galibiyet aldıklarını kaydetti.
Anadolu Efes'in müsabakada iyi mücadele ettiğini vurgulayan Scariolo, "Çok zor bir galibiyet aldık. Anadolu Efes, bize en iyi yüzünü gösterdi. Beaubois'dan iyi katkı aldılar. Mutluyuz. İlk yarıda iniş çıkışlar vardı ancak ikinci yarıda özellikle savunma ribauntlarıyla oyunun kontrolünü elimize aldık ve maçı kazandık. Usman Garuba da skor üretemediği en iyi maçlarından birini oynadı." şeklinde görüş belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.