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Spor, Futbol

Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı ağırlayacak

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın lider Galatasaray'ı konuk edecek.

Eren Bozkurt  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı ağırlayacak

Adana

Karşılaşma, Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 33 maçta 9 galibiyet, 14 beraberlik, 10 mağlubiyet ve 41 puanla haftaya 11. sırada giren Adana ekibi, 90 puanlı rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Adana Demirspor, sezonun ilk yarısında oynanan maçta Galatasaray'a 3-1 yenilmişti.

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