Dolar
32.46
Euro
34.62
Altın
2,391.20
ETH/USDT
3,147.20
BTC/USDT
64,791.00
BIST 100
9,693.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Opet’in Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu olmasına ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol

Bitexen Antalyaspor, Atakaş Hatayspor'u mağlup etti

Bitexen Antalyaspor konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi.

Oktay Özden  | 21.04.2024 - Güncelleme : 21.04.2024
Bitexen Antalyaspor, Atakaş Hatayspor'u mağlup etti Fotoğraf: Süleyman Elçin/AA

Antalya

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi.

İlk Yarı

Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

14. dakikada Matondo'nun ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Leite, topu kornere gönderdi.

24. dakikada Strandberg'in ceza sahasından şutunda, kaleci Leite gole izin vermedi. Dönen topu altıpas içinde önünde bulan Maksimovic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

26. dakikada konuk ekip öne geçti. Dele-Bashiru'nun sol çaprazdan pasında ceza alanında topla buluşan Rivas'ın şutunda, kaleci Leite topu çeldi. Bir kez daha meşin yuvarlağı önünde bulan Rivas'ın şutunda meşin yuvarlak bu kez Ömer Toprak'tan döndü. Altıpas önünde Dele-Bashiru, meşin yuvarlağı kaleci Leite'nin solundan filelerle buluşturdu: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısını Atakaş Hatayspor 1-0 önde tamamladı.

Öte yandan, Bitexen Antalyasporlu futbolcular, seremoni öncesi sahaya "Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır" yazılı pankartla çıktı.

Bu arada, 11 yaşındaki ressam Emir Sarıcaoğlu'nun yaptığı Antalyaspor resimleri, karşılaşma öncesi stadın protokol girişinde sergilendi.

İkinci Yarı

47. dakikada Rivas'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Strandberg'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.

49. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasında topla buluşan Van de Streek'in şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

63. dakikada Safuri'nin ceza sahası dışından şutunda, top yandan auta gitti.

67. dakikada ev sahibi takım eşitliği yakaladı. Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ceza sahasına ortasında Buksa, kafayla meşin yuvarlağı kaleci Erce Kardeşler'in sağından filelere gönderdi: 1-1

77. dakikada Strandberg'in ceza sahası önünden şutunda, kaleci Leite gole izin vermedi.

86. dakikada Safuri'nin ceza alanı sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+2. dakikada Bitexen Antalyaspor öne geçti. Bytyqi, ceza sahası dışından düzgün ve sert şutunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1

Karşılaşmayı Bitexen Antalyaspor 2-1 kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teslim oldu
Malatya'da çarşı merkezinde inşaatlar yükseliyor
İstanbul'da "Mahzen-29" operasyonu kapsamında 15 zanlı tutuklandı
Esenler'de "14. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali"
Tokat'ta Sulusaray merkezli deprem sonrası vatandaşlara çadır dağıtımı tamamlandı

Benzer haberler

Bitexen Antalyaspor, Atakaş Hatayspor'u mağlup etti

Bitexen Antalyaspor, Atakaş Hatayspor'u mağlup etti

Galatasaray, Siltaş Yapı Pendikspor'u mağlup etti

Antalya'da düzenlenen Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası sona erdi

Paris 2024 kotası alan Meryem Bekmez ve Salih Korkmaz duygularını anlattı

Paris 2024 kotası alan Meryem Bekmez ve Salih Korkmaz duygularını anlattı
Başakşehir evinde kazandı

Başakşehir evinde kazandı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat: Teknik direktör arayışımız sürüyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat: Teknik direktör arayışımız sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet