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Spor, Futbol

Göztepe, Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaştı

Trendyol 1. Lig'de deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 3-0 mağlup eden Göztepe, son 3 haftada Süper Lig için avantajını sürdürdü. İzmir temsilcisinin 3 haftada alacağı 2 puan bile 2021-2022 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e dönmesine yetecek.

Ali Korkmaz  | 21.04.2024 - Güncelleme : 21.04.2024
Göztepe, Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaştı

İzmir

Ligde puanın 63'e çıkaran ikinci sıradaki sarı-kırmızılı ekip, kalan 3 haftada Gençlerbirliği, Eyüpspor (D) ve Bodrum FK maçlarına çıkacak.

Göztepe'nin 31. hafta maçlarını bugün ve yarın oynayacak takipçileri Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor ve Sakaryaspor'dan üçünün de puan kaybetmesi halinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileme ihtimali bulunuyor.

İzmir temsilcisi bu hafta Süper Lig vizesi alamasa da kalan 3 haftada alacağı 2 puan bile 2021-2022 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e dönmesine yetecek.

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