Dolar
32.46
Euro
34.62
Altın
2,391.20
ETH/USDT
3,170.60
BTC/USDT
64,857.00
BIST 100
9,693.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

F1 Çin Grand Prix'sini Verstappen kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 5. etabı Çin Grand Prix’sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Abdulkadir Karakaya  | 21.04.2024 - Güncelleme : 21.04.2024
F1 Çin Grand Prix'sini Verstappen kazandı Fotoğraf: John Ricky - AA

İstanbul

Şanghay şehrindeki 5,4 kilometrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde düzenlenen yarış, 56 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan son üç yılın şampiyonu Verstappen, 1 saat 40 dakika 52.554 saniyelik derecesiyle birinci olarak sezonun dördüncü, kariyerinin ise 58. zaferini elde etti.

McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris, liderin 13.773 saniye gerisinde ikinci, Verstappen'in Meksikalı takım arkadaşı Sergio Perez ise takım arkadaşının 19.160 saniye arkasında üçüncü oldu.

Sezonun 6. yarışı Miami Grand Prix'si, 5 Mayıs'ta koşulacak.

Çin Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 110 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 85

3. Charles Leclerc (Monako): 76

4. Carlos Sainz (İspanya): 69

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 58

Takımlar

1. Red Bull: 195

2. Ferrari: 151

3. McLaren: 96

4. Mercedes: 52

5. Aston Martin: 40

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sultanbeyli'de İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Merzuk ile İstanbul'da görüşecek
Diyanet İşleri Başkanlığının 2024-2028 Stratejik Planı yayımlandı
Güney Kore'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeong'dan Türkiye'nin savunma sanayisine övgü
Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede yapay zekanın önemini anlattı

Benzer haberler

F1 Çin Grand Prix'sini Verstappen kazandı

F1 Çin Grand Prix'sini Verstappen kazandı

F1 Çin Grand Prix'sinin sprint yarışında Max Verstappen birinci oldu

Formula 1'de heyecan Çin'de devam edecek

Formula 1'de 2025 yılı takvimi belli oldu

Formula 1'de 2025 yılı takvimi belli oldu
Fernando Alonso, 2026'ya kadar Aston Martin'de

Fernando Alonso, 2026'ya kadar Aston Martin'de
F1 Japonya Grand Prix'sini Verstappen kazandı

F1 Japonya Grand Prix'sini Verstappen kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet