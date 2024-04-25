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Spor, Basketbol

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon 2 hafta sonra tamamlanacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son 2 haftasında play-off'a kalacak diğer 4 takımın yanı sıra lige veda edecek 2. ekip belli olacak.

Ali Korkmaz  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon 2 hafta sonra tamamlanacak

İzmir

İlk 8 takımın play-off oynayacağı, son 2 ekibin lige veda edeceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta maçları, ertelenen Bursaspor İnfo Yatırım-Fenerbahçe Beko karşılaşması dışında yarından itibaren oynanacak.

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet ve Pınar Karşıyaka'nın ligi ilk 4 sırada bitirmeyi ve play-off'ta yer almayı garantilediği ligde bu takımların sıralaması son 2 haftada belli olacak. Son 2 haftaya lider giren Anadolu Efes, 29 Nisan Pazartesi günkü Darüşşafaka Lassa maçını kazanması halinde normal sezonu lider bitirmeyi garantileyecek.

Son 2 hafta öncesinde 15 galibiyeti bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor, on dörder galibiyetli Galatasaray Ekmas ile Aliağa Petkimspor ve on üçer galibiyeti olan Türk Telekom ve Bursaspor İnfo Yatırım, play-off için daha iddialı durumda bulunuyor.

Reeder Samsunspor'un ardından lige veda edecek ikinci ekip için 3 aday var. En dezavantajlı konumdaki ekip, 3 maçı kalan 8 galibiyete sahip Çağdaş Bodrumspor. Bu takımın haricinde yine maç eksiği bulunan 11 galibiyetli TOFAŞ ve aynı galibiyet sayısına sahip Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nin de düşme ihtimali bulunuyor.

Ligde 27 Nisan Cumartesi günü Manisa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek Çağdaş Bodrumspor, müsabakayı kazanamaması halinde lige veda edecek 2. takım olacak.

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