Euro
6.31
Dolar
5.71
BIST 100
100,371.90
Altın
1,503.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Kıbrıs'ta Son Söz" paneline katılıyor TEKNOFEST 4. gününde devam ediyor
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin konuğu MKE Ankaragücü

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın 101. kez karşı karşıya gelecek.

Çetin Arslancan,Emre Doğan   | 20.09.2019
Fenerbahçe'nin konuğu MKE Ankaragücü

İstanbul

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

İlk 2 maçını kazanarak lige iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son 2 müsabakada ise galibiyet elde edemedi. Sarı-lacivertliler, 5. hafta öncesinde topladığı 7 puanla 3. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyunculardan Victor Moses ile Mauricio Isla, son yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Emre Belözoğlu ile Hasan Ali Kaldırım ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Bu oyuncuların MKE Ankaragücü karşısında forma giymesi beklenmiyor.

İki takım arasında geride kalan 100 maçta Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 63-10 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 185 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 66 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı MKE Ankaragücü 3-1 kazandı, ikinci yarıda başkentte oynanan müsabaka 1-1 tamamlandı.

İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde şimdiye dek İstanbul'da 50 kez karşılaştı.

Evinde 36 kez kazanan Fenerbahçe, rakibine sadece 4 kez mağlup oldu. İstanbul'daki 10 maçta eşitlik bozulmadı, Fenerbahçe 112, MKE Ankaragücü ise 36 gol attı.

Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında 3-1'lik skorla aldı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rejim destekçisi ülkelerin Suriye'de çatışan çıkarları
Orta Doğu, Arap Baharı ve Rusya'nın dönüşü
Bosna’daki savaş suçu zanlıları ICTY’nin kapanmasıyla 'affedilmiş' oldu
Avro Bölgesi resesyondan çıkışı maliye politikalarında aramalı
Tunus'ta popülist siyasetin yükselişi

Benzer haberler

Fenerbahçe'nin konuğu MKE Ankaragücü

Fenerbahçe'nin konuğu MKE Ankaragücü

Futbolda haftanın programı

Fenerbahçe'den TFF'ye 'kural hatası' başvurusu

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı
Türkiye 36. sıraya yükseldi

Türkiye 36. sıraya yükseldi
Ali Koç PFDK'ye sevk edildi

Ali Koç PFDK'ye sevk edildi