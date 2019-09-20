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Spor

Futbolda haftanın programı

Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 5. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Metin Arslancan   | 20.09.2019
Futbolda haftanın programı

İstanbul

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 5. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 4. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şu şekilde:

Süper Lig

Bugün:

20.30 Göztepe-Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Yarın:

15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

22 Eylül Pazar:

14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep (Çaykur Didi)

16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

Yarın:

14.00 Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Osmanlıspor-Altıordu (Osmanlı)

16.30 Altay-Keçiörengücü (İzmir Atatürk)

19.00 Adana Demirspor-Bursaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

22 Eylül Pazar:

14.00 Giresunspor-Fatih Karagümrük (Giresun Atatürk)

16.30 Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor (Yeni Eskişehir)

19.00 Akhisarspor-Hatayspor (Spor Toto Akhisar)

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