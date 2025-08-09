Dolar
40.67
Euro
47.37
Altın
3,397.97
ETH/USDT
4,280.20
BTC/USDT
116,602.00
BIST 100
10,972.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı yendi

Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

Oktay Özden  | 09.08.2025 - Güncelleme : 10.08.2025
Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı yendi Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Hesap.com Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

13. dakikada Soner Dikmen'in şutunda Kasımpaşa savunmasından dönen topu ceza sahasında önünde bulan Kaluzinski'nin şutunda meşin yuvarlak Kasımpaşa savunmasının müdahalesiyle kornere gitti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

19. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Van de Streek'in pasında ceza sahasında topla buluşan Güray Vural, karşı karşıya kaldığı kaleci Gianniotis'in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

25. dakikada sol kanattan gelişen atakta Kaluzinski'nin arka direğe ortasına iyi yükselen Güray Vural'ın kafayla şutunda kaleci Gianniotis yere çarpıp yükseklik kazanan topu kontrol etti.

31. dakikada konuk ekip skora eşitlik getirdi. Savunma arkasına hareketlenen Ben Ouanes, Hajradinovic'in gönderdiği topu tek pasla kale sahasına çevirdi. Gueye, gelişine vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

40. dakikada Antalya ekibi yeniden öne geçti. Veysel Sarı'nın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Storm, topu kaleci Gianniotis'in sağından ağlarla buluştu. 2-1

45+3. dakikada Güray Vural'ın sağ kanattan ortasında ceza alanında topla buluşan Cvancara'nın şutunda kaleci Gianniotis, gole izin vermedi.

45+4. dakikada Güray Vural'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Cvancara'nın şutunda kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Akdeniz temsilcisinin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Winck'in attığı gol, VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

72. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter golü önledi.

81. dakikada Cvancara'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa Storm, sol çaprazdan gelişine vurdu. Kaleci Gianniotis, gole izin vermedi.

Karşılaşmayı, Akdeniz ekibi 2-1 kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eski sağlık bakanlarından Halil Şıvgın vefat etti
Termometreler 22 kentte 40 dereceyi aştı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında 6 şüpheliye tutuklama
İstanbul’da "Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşü düzenlendi
İzmir'in Foça ilçesinde 6 saat su kesintisi uygulanacak

Benzer haberler

Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı yendi

Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı yendi

Samsunspor, Gençlerbirliği'ni mağlup etti

Kocaelispor, 16 yıl sonra Süper Lig'de oynayacağı maçı bekliyor

Trabzonspor lige iyi başlıyor

Trabzonspor lige iyi başlıyor
Son şampiyon Galatasaray, yeni sezona galibiyetle başladı

Son şampiyon Galatasaray, yeni sezona galibiyetle başladı
Beşiktaş'ın 190. yabancı futbolcusu, Nijeryalı Wilfred Ndidi oldu

Beşiktaş'ın 190. yabancı futbolcusu, Nijeryalı Wilfred Ndidi oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet