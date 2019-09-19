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Trabzonspor Teknik Direktörü Karaman: Trabzonspor'da en büyük ve temel sorun sakatlıklar

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun ilk maçında deplasmanda İspanyol ekibi Getafe'ye 1-0 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Karaman, alınan sonucu sakatlıklardan kaynaklanan eksikliklere bağladı.

Şenhan Bolelli   | 19.09.2019
Trabzonspor Teknik Direktörü Karaman: Trabzonspor'da en büyük ve temel sorun sakatlıklar

Madrid

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun ilk maçında deplasmanda İspanyol ekibi Getafe'ye 1-0 mağlup oldukları maçın ardından basın toplantısı düzenledi.

Karaman, "İyi bir oyun ve bizi tatmin edecek bir skor istiyorduk ama maalesef başaramadık. Ama her şeye rağmen hayat devam ediyor." dedi.

Trabzonspor'da en büyük ve temel sorununun sakatlıklar olduğunu ifade eden Karaman, şöyle devam etti:

"Orta sahada takımın hücumunu organize edecek 3 oyuncunuzu kaybedince tabii ki çok şey değişecek. Topla ilişkileri iyi olan, toplu veya topsuz iyi, süratli oyuncular bunlar. Bu özellik, bizi karşı kaleye daha hızlı götürüyor. Belli yaşa kadar belli oyun karakteri olan oyuncuyu başka yere döndüremezsiniz. Takım olmak böyle bir şey ama şu an maalesef hücum hattında rakibi şaşırtacak oyuncularımızın eksikliği var."

"Takım içinde veya hocayla filan hiçbir sorun yok." diyen Trabzonspor Teknik Direktörü, "Bundan sonrası için çok fazla seçenek yok. Belki alt takımdan bir iki futbolcu alacağız. Belki biraz daha sıkıcı bir futbol oynayacağız ama transfer sezonu açılana kadar sonuç almaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Bir oyuncunun özelliğinde hızlı olmak yoksa ona antrenman ile hız kazandırılamayacağını vurgulayan Karaman, mevcut kadro ile oyun karakterlerinin değişip yavaşladığını belirtti.

Karaman, İngiliz golcü Daniel Sturridge'in eksiklerinin olduğunu ve biraz daha çalışması gerektiğini ifade etti.

Bordasan: Trabzon'daki maç çok zor olacak

Getafe Teknik Direktörü Pepe Bordalas, karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını anlatarak, "Rakipten daha üstün bir futbol oynadık. Son dakikalarda zorlanmamız normal çünkü skor 1-0 idi. Skoru daha yüksekte tutmamız gerekiyordu. İyi bir başlangıç yaptığımız için mutluyum. Trabzonspor'un mükemmel bir taraftarı var. Trabzon'daki maç çok zor olacak. Bugünkü gibi bir maç olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor kafilesi bu gece özel uçakla Madrid'den hareket ederek Trabzon'a dönecek.

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