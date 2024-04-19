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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan çeyrek final maçlarının ardından Atalanta, Roma, Bayer Leverkusen ve Olimpik Marsilya yarı finale yükseldi.

Yunus Kaymaz  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarı finalistler belli oldu.

Anfield Road Stadı'nda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Liverpool'u ağırlayan İtalyan ekibi Atalanta, Muhammed Salah'ın penaltı golüyle rakibine 1-0 yenilmesine karşın son 4 takım arasına kalan taraf oldu.

İki İtalyan takımının mücadelesinde Roma, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Milan'ı rövanşta da 2-1 yenerek tur biletini aldı. Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik 31. dakikada kırmızı kart gördü.

Başkent temsilcisi, UEFA organizasyonlarında son 3 sezonda da yarı finale çıkma başarısını gösterdi.

Almanya Ligi'nde geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam etti. 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda West Ham ile 1-1 berabere kalan Alman ekibi, son 4 takım arasına kaldı.

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, tüm kulvarlarda yenilmezlik serisini 44 maça çıkardı.

Turnuvanın yarı finalinde Roma ile Bayer Leverkusen, Olimpik Marsilya ile de Atalanta eşleşti.

Yarı final müsabakalarının 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nde final heyecanı, 22 Mayıs'ta İrlanda'daki Dublin Arena'da yaşanacak.

Çeyrek final eşleşmelerinde alınan sonuçlar şöyle:

Roma (İtalya)-Milan (İtalya): 1-0, 2-1

Atalanta (İtalya)-Liverpool (İngiltere): 3-0, 0-1

West Ham United (İngiltere)-Bayer Leverkusen (Almanya): 0-2, 1-1

Olimpik Marsilya (Fransa)-Benfica (Portekiz): 1-2, 1-0 (Olimpik Marsilya, penaltılarla 4-2 kazandı)

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