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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Aston Villa, Fiorentina, Club Brugge ve Olympiakos, yarı finale yükseldi.

Yunus Kaymaz  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda yarı finalistler belli oldu.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, normal süresi ve uzatma bölümlerini 1-0 önde tamamladığı maçta, Yunanistan ekibi Olympiakos'a penaltılarda 3-2 kaybederek elendi.

Belçika temsilcisi Club Brugge ise ilk maçta 1-0 yendiği Yunanistan'ın PAOK takımını rövanşta da 2-0 mağlup ederek tur atladı.

Yarı finalde Aston Villa ile Olympiakos, Fiorentina ile de Club Brugge eşleşti.

Yarı final müsabakalarının 2 ve 9 Mayıs'ta yapılacağı Avrupa Konferans Ligi'nde kupanın sahibi, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki finalde belli olacak.

Çeyrek final eşleşmelerinde alınan sonuçlar şöyle:

Lille (Fransa)-Aston Villa (İngiltere): 1-2, 2-1 (Aston Villa penaltılarla 4-3 kazandı)

Fiorentina (İtalya)-Viktoria Plzen (Çekya): 0-0, 2-0 (uzatmada)

PAOK (Yunanistan)-Club Brugge (Belçika): 0-1, 0-2

Fenerbahçe-Olympiakos (Yunanistan): 2-3, 1-0 (Olympiakos, penaltılarla 3-2 kazandı)

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