MotoGP'de heyecan İspanya'da sürecek
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı, İspanya'nın ev sahipliğinde 22 Eylül Pazar günü düzenlenecek.
İstanbul
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı, İspanya'nın ev sahipliğinde 22 Eylül Pazar günü düzenlenecek.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 14. ayağı, İspanya'nın Alcaniz kentindeki 5,1 kilometrelik Aragon Pisti'nde 23 tur üzerinden yapılacak.
Sıralama turları yarın TSİ 15.10'da gerçekleştirilecek yarış, pazar günü TSİ 14.00'te başlayacak.
Geride kalan 13 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:
1- Marc Marquez (İspanya): 275 puan
2- Andrea Dovizioso (İtalya): 182
3- Danilo Petrucci (İtalya): 151
4- Alex Rins (İspanya): 149
5- Maverick Vinales (İspanya): 134Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.