Euro
6.31
Dolar
5.71
BIST 100
100,302.90
Altın
1,503.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Kıbrıs'ta Son Söz" paneline katılıyor TEKNOFEST 4. gününde devam ediyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

MotoGP'de heyecan İspanya'da sürecek

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı, İspanya'nın ev sahipliğinde 22 Eylül Pazar günü düzenlenecek.

Berad Büyük   | 20.09.2019
MotoGP'de heyecan İspanya'da sürecek

İstanbul

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı, İspanya'nın ev sahipliğinde 22 Eylül Pazar günü düzenlenecek.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 14. ayağı, İspanya'nın Alcaniz kentindeki 5,1 kilometrelik Aragon Pisti'nde 23 tur üzerinden yapılacak.

Sıralama turları yarın TSİ 15.10'da gerçekleştirilecek yarış, pazar günü TSİ 14.00'te başlayacak.

Geride kalan 13 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:

1- Marc Marquez (İspanya): 275 puan

2- Andrea Dovizioso (İtalya): 182

3- Danilo Petrucci (İtalya): 151

4- Alex Rins (İspanya): 149

5- Maverick Vinales (İspanya): 134

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rejim destekçisi ülkelerin Suriye'de çatışan çıkarları
Orta Doğu, Arap Baharı ve Rusya'nın dönüşü
Bosna’daki savaş suçu zanlıları ICTY’nin kapanmasıyla 'affedilmiş' oldu
Avro Bölgesi resesyondan çıkışı maliye politikalarında aramalı
Tunus'ta popülist siyasetin yükselişi

Benzer haberler

MotoGP'de heyecan İspanya'da sürecek

MotoGP'de heyecan İspanya'da sürecek

'Türkiye olarak medeniyetlerin çatışmasından değil ittifakından yanayız'

İspanya 10 Kasım'da erken seçime gidiyor

Basketbolda dünya şampiyonu İspanya ülkesine döndü

Basketbolda dünya şampiyonu İspanya ülkesine döndü
Basketbolda dünya şampiyonu İspanya

Basketbolda dünya şampiyonu İspanya
San Marino'da kazanan Marquez

San Marino'da kazanan Marquez