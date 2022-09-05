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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları başladı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta mücadelesinde 8 Eylül Perşembe günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Emre Doğan   | 05.09.2022
Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları başladı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma ve çabukluk organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel ile bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerin İngiltere temsilcisi Chelsea'den transfer ettiği Belçikalı santrfor Michy Batshuayi, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Dinamo Kiev müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.


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