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Dünya Para Tekvando Grand Prix müsabakalarında milli sporculardan 3'ü altın 7 madalya

Fransa'da düzenlenen 2022 Dünya Para Tekvando Grand Prix müsabakalarında milli sporcular, 3'ü altın 7 madalya elde etti.

Muhammed Boztepe   | 05.09.2022
Dünya Para Tekvando Grand Prix müsabakalarında milli sporculardan 3'ü altın 7 madalya

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'te düzenlene ve 2024 Paralimpik Oyunlarına kota puanı veren organizasyonda bazı kategorilerde müsabakalar yapıldı.

K44 kategorisindeki müsabakalarda, erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke, kadınlar 52 kiloda Meryem Betül Çavdar ile 57 kiloda Gamze Gürdal altın madalya elde etti.

Erkekler 70 kiloda Fatih Çelik gümüş, 58 kiloda Ali Can Özcan ve +80 kiloda Mehmet Sami Saraç ile kadınlar 47 kiloda Nurcihan Ekinci bronz madalyanın sahibi oldu.

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