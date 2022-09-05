Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kurası çekildi

İstanbul
Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Volkan Can ile Murat Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın katıldı.
Birinci eleme turu müsabakalarına TFF 3. Lig'den 34 ve profesyonel takımı olmayan 18 ilden birer amatör takım olmak üzere toplam 52 takım katılacak. İlk tur maçları 13, 14 ve 15 Eylül tarihlerinde oynanacak. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre ve bölgesel olarak yapılacak.
Ali Düşmez: "Yine güzel maçlar izleyeceğimize inanıyoruz"
TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Türkiye Kupası 1. Eleme Turu eşleşmelerinin kulüplere hayırlı olması dileğinde bulundu.
Düşmez, yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi kucaklayan bu kupada maalesef pandemi nedeniyle ligler oynanmadığı için iki sezondur amatörlere yer verememiştik. Bu kez 18'i amatör, 130'u profesyonel, toplamda 148 takım bu yola çıkıyorlar. Türkiye Kupası, Avrupa'ya gitmenin de önemli bir yolu. Kupada çok güzel maçlar izledik, yine güzel maçlar izleyeceğimize inanıyoruz. Başkanımız Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımızla birlikte, bu güzel oyunun, çok daha geniş kitlelere ulaşan bir organizasyon olmasını istiyoruz. Kupayı toplam 16 takım kazanmış. Bu bakımdan sürprizlere açık bir turnuva. Bu turnuvayı yıllardır yayınlayan Turkuvaz Medya Grubu'na ve sponsorumuz Ziraat Bankası'na özel olarak teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Eşleşmeler
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu eşleşmeleri şöyle:
Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Ergene Velimeşespor
Çatalcaspor-Edirnespor
Büyükçekmece Tepecikspor-Bayrampaşa
Bilecik 1969-Yalovaspor
Gema Polimer Şile Yıldızspor-Darıca Gençlerbirliği
Karabük İdmanyurdu-Bartınspor
1074 Çankırıspor-Boyabat 1868
Fatsa Belediyespor-Yomraspor
Erbaaspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler
Serhat Ardananspor-Kars 36
12 Bingölspor-Ağrı 1970
1954 Kelkit Belediyespor-Dersimspor
Elazığ Karakoçan FK-Entegre Solar Elazığspor
Karbel Karaköprü Belediyespor-Cizre Serhatspor
Mazıdağı Fosfatspor-Bitlis Özgüzelderespor
Siirt İl Özel İdaresi-Yüksekova Belediyespor
Niğde Anadolu FK-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor
Kilis Belediyespor-Osmaniyespor FK
Nevşehir Belediyespor-Yozgatspor 1959
Eskişehirspor-Güneş Holding Çankaya FK
Kalecik FK-Kırıkkale Büyük Anadoluspor
1922 Konyaspor-Alanya Kestelspor
Karaman FK-Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Turgutluspor-Kuşadasıspor
Bergama Belediyespor-Karşıyaka
Bigaspor-AkhisarsporAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.