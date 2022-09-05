Trabzonspor'un Ferencvaros maçı programı belli oldu

Trabzon
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Macaristan temsilcisiyle Budapeşte'deki Groupama Arena'da oynanacak karşılaşma öncesi Trabzonspor'un 7 Eylül Çarşamba günü Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla 12.00'de Budapeşte'ye gideceği belirtildi.
Açıklamada, "Kafilemiz aynı gün TSİ 21.00'de müsabakanın oynanacağı Groupama Arena'da ilk 15 dakikası basına açık antrenman gerçekleştirecek. Antrenman öncesi teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve oyuncumuz Anastasios Bakasetas TSİ 20.30'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak." ifadeleri kullanıldı.
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