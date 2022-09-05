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Spor, Futbol

Trabzonspor'un Ferencvaros maçı programı belli oldu

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde 8 Eylül Perşembe günü Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a konuk olacağı maç öncesi antrenman ve basın toplantısı programı duyuruldu.

Duygu Avunduk   | 05.09.2022
Trabzonspor'un Ferencvaros maçı programı belli oldu

Trabzon

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Macaristan temsilcisiyle Budapeşte'deki Groupama Arena'da oynanacak karşılaşma öncesi Trabzonspor'un 7 Eylül Çarşamba günü Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla 12.00'de Budapeşte'ye gideceği belirtildi.

Açıklamada, "Kafilemiz aynı gün TSİ 21.00'de müsabakanın oynanacağı Groupama Arena'da ilk 15 dakikası basına açık antrenman gerçekleştirecek. Antrenman öncesi teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve oyuncumuz Anastasios Bakasetas TSİ 20.30'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak." ifadeleri kullanıldı.


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