Dolar
18.22
Euro
18.09
Altın
1,712.05
ETH/USDT
1,599.30
BTC/USDT
19,848.00
BIST 100
3,358.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Silivri’deki elektrikli ev aletleri üretim fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Spor, Futbol

Dele Alli'nin sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Dele Alli'nin sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Emre Doğan   | 05.09.2022
Dele Alli'nin sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü/AA

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü ile oynanan maçta ağrı hisseden 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Dele Alli'nin tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Kabil'deki Rus Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı
Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan turu yarın başlıyor
AFAD'dan sel felaketinin yaşandığı Pakistan için yardım kampanyası
Adalet Bakanlığı, Bulgaristan'da yakalanan Levent Göktaş'ın iadesini istedi

Benzer haberler

Dele Alli'nin sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi

Dele Alli'nin sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi

Trabzonspor'un Ferencvaros maçı programı belli oldu

Beşiktaş'tan MKE Ankaragücü maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklama: Tahriklere kapılmayalım

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kurası çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kurası çekildi
Dünya Motokros Şampiyonası'nı 250 binin üzerinde seyirci izledi

Dünya Motokros Şampiyonası'nı 250 binin üzerinde seyirci izledi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet