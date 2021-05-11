Euro
10.12
Dolar
8.29
BIST 100
1,444.94
Altın
1,829.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Öznur Kablo takımı, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin üçüncü maçında Galatasaray'ı yenerek şampiyon oldu.
logo
Spor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo şampiyon oldu

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Galatasaray'a 3-0 üstünlük kuran Fenerbahçe Öznur Kablo şampiyon oldu.

Yunus Kaymaz,Metin Arslancan   | 11.05.2021
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo şampiyon oldu Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, derbide konuk olduğu Galatasaray'ı 71-56 yenerek seride durumu 3-0 yaptı ve şampiyon oldu.

Normal sezon ve play-off dahil bu yıl ligde oynadığı toplam 34 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, ezeli rakibine seride 3-0 üstünlük kurdu ve 15. lig şampiyonluğunu ilan etti.

Derbi maça üç sayılık basketlerle oldukça etkili başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, 5. dakikayı 13-7 önde geçti. McBride ve Iagupova'nın skor yükünü çektiği sarı-lacivertlilere Galatasaray savunmada karşılık veremedi. Konuk ekip farkı 9. dakikada 14 sayıya çıkardı: 13-27. Sarı-kırmızılılar boyalı alandan sayılar bulsa da Fenerbahçe Öznur Kablo, birinci çeyreği 27-17 üstün tamamladı.

İkinci çeyrek düşük tempoda başladı. Galatasaray, hücumda ritmini kaybeden rakibi karşısında Pelin Derya Bilgiç'in pota altı sayılarıyla 15. dakikada farkı 6 sayıya düşürdü: 25-31. Çeyreğin ikinci bölümünde Iagupova ile basketler bulan Fenerbahçe, soyunma odasına 11 sayılık avantajla girdi: 28-39.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'den aşı tedarikindeki gecikme nedeniyle AstraZeneca'ya ikinci dava
Dünya genelinde 1,32 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Viscoran İlaç 'Sputnik Light' için Sağlık Bakanlığına müracaat edecek
Hemşireler Günü'nü gelecek yıl salgın olmadan kutlamak istiyorlar
Kovid-19'u yenen yerleşik yabancılardan Türk sağlık çalışanlarına övgü

Benzer haberler

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo şampiyon oldu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo şampiyon oldu

PFDK Fenerbahçe Kulübü ve yöneticilerine para cezası verdi

Galatasaray, genç futbolcusu Eren Aydın ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Fatih Terim Galatasaray ile ligde 4. kez 'dalya' diyecek

Fatih Terim Galatasaray ile ligde 4. kez 'dalya' diyecek
Galatasaray ile Denizlispor 42. maça çıkıyor

Galatasaray ile Denizlispor 42. maça çıkıyor
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek