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Spor, Futbol

Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy ve Mert Günok'un sakatlıklarıyla ilgili açıklama

Beşiktaş, forvet oyuncusu Semih Kılıçsoy ve kaleci Mert Günok'un sakatlıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

Fatih Erel  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy ve Mert Günok'un sakatlıklarıyla ilgili açıklama

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 13 Nisan Cumartesi günü Yılport Samsunspor ile oynadığı mücadelede, sağ ayak sırtına aldığı krampon darbesi sonrası ayağında cilt kesisi ve künt travmaya bağlı ezilme yaralanması oluşan Mert Günok'un tedavisine devam edilmektedir. Aynı müsabakada uyluk üst iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Semih Kılıçsoy’un yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adale grubunda (İliopsoas ve Obturatör eksternus) gerilme ve ödem saptanmıştır." bilgisi verildi.


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