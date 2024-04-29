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Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde iki katlı boş bir bina kendiliğinden çöktü.

İzzet Mazı, Gökhan Çalı  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü

Kahramanmaraş

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde ağır hasar alan merkez Onikişubat ilçesi Şehit Evliya Mahallesi 25. Sokak'taki iki katlı binada göçük meydana geldi.

AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince enkaz alanında çalışma başlatıldı. Polis ekipleri de binanın önüne şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Bölgede tedbir amaçlı arama kurtarma çalışması yapılıyor.

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