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Ankara için sağanak uyarısı

Ankara'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Mehmet Tosun  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
Ankara için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam Ankara'da beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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