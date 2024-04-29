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Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı ve Suudi mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı ve Suudi mevkidaşları ile görüştü Fotoğraf: Arda Küçükkaya - AA

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı El Sani ile bir araya geldi.

Bakanlığın paylaşımına göre, Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile de görüştü.


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