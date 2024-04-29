Dolar
32.38
Euro
34.69
Altın
2,336.70
ETH/USDT
3,158.60
BTC/USDT
62,225.00
BIST 100
9,981.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fransa’nın başkenti Paris’te, Filistin’e destek gösterisi düzenleniyor.
logo
Spor, Futbol

Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, sezon sonunda Chelsea'den ayrılıyor

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'de forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Yunus Kaymaz  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, sezon sonunda Chelsea'den ayrılıyor

İstanbul

Londra ekibinin 2020 yılında Paris Saint-Germain'den renklerine bağladığı 39 yaşındaki Silva, bir yıl kalma niyetiyle geldiği Chelsea'nin dört yıldır formasını giydiğini söyledi.

Chelsea'ye duyduğu sevginin tarif edilemez olduğunu belirten Silva, "Bu kulüp benim için çok şey ifade ediyor. Normal koşullarda bile veda etmek zordur ama ortada karşılıklı bir sevgi varsa daha da zordur. Ama bir kez 'mavi' olan her zaman 'mavi' kalır." ifadelerini kullandı.

Deneyimli stoper, 151 maçta formasını giydiği başkent temsilcisinde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı" haberleri gerçeği yansıtmıyor
MİT, Irak'ın kuzeyinde 15 teröristi etkisiz hale getirdi
Tokat'ta deprem nedeniyle evi ağır hasar görenlere konteyner dağıtılmaya başlandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Amerikalı mevkidaşı Blinken ile Riyad'da görüştü
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı

Benzer haberler

Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, sezon sonunda Chelsea'den ayrılıyor

Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, sezon sonunda Chelsea'den ayrılıyor

Palmer 16 dakikada "hat-trick" yaptı, Chelsea farklı kazandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet