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Spor, Futbol

Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile yollar ayrıldı

TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Zehra Melek Çat  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile yollar ayrıldı

Konya

Kulübün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Fahrudin Ömerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Fahrudin Ömerovic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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