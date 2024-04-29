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Spor, Futbol

Süper Lig'den 7 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
Süper Lig'den 7 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Istanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre Yukatel Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Siltaş Yapı Pendikspor, Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü çeşitli nedenlerle disipline gönderildi.

Beşiktaşlı oyuncu Al-Musrati ile MKE Ankaragücü futbolcusu Atakan Çankaya'nın da kurula sevkine karar verildi.

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