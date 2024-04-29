Dolar
32.50
Euro
34.85
Altın
2,336.43
ETH/USDT
3,187.40
BTC/USDT
63,031.00
BIST 100
10,082.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde ahşap fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor - VTR - Kahramanmaraş’ın OnikiŞubat ilçesinde bir ahşap fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
logo
Gündem

Türkiye'den Fransa Ulusal Meclisinin Asuriler ve Keldanilere ilişkin kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Ulusal Meclisinin Asuriler ve Keldanilere ilişkin kararında Osmanlı dönemine dair hukuki ve tarihi temelden yoksun ithamlarda bulunmasına tepki gösterdi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
Türkiye'den Fransa Ulusal Meclisinin Asuriler ve Keldanilere ilişkin kararına tepki

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fransa Ulusal Meclisinin 29 Nisan 2024 tarihinde kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili karar yok hükmündedir." ifadesi kullanıldı.

Fransız hükümetinin, 2023'te, Fransız Senatosunda kabul edilen benzer bir kararı desteklemediği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı mesnetsiz ithamların bu kez iktidar partisi milletvekilleri tarafından Ulusal Meclis gündemine taşınması, tarihi olayların siyasi çıkarlar uğruna çarpıtılması gayretlerinin bir örneğidir."

Açıklamada, parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmadığı vurgulanarak "Bu karar, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından isnat edilebileceğini öngören 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne de aykırıdır." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta ahşap fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
BBP Genel Başkanı Destici, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye taziye ziyaretinde bulundu
Adana'da bir tır yolda oluşan çukura düştü
Türkiye'den Fransa Ulusal Meclisinin Asuriler ve Keldanilere ilişkin kararına tepki
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 124. sayısını yayımladı

Benzer haberler

Türkiye'den Fransa Ulusal Meclisinin Asuriler ve Keldanilere ilişkin kararına tepki

Türkiye'den Fransa Ulusal Meclisinin Asuriler ve Keldanilere ilişkin kararına tepki

Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı ve Suudi mevkidaşları ile görüştü

Ankara için sağanak uyarısı

Küçükçekmece'de su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur toprağa verildi

Küçükçekmece'de su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur toprağa verildi
AB Daimi Temsilcisi Kaymakcı'dan "Türkiye'ye diğer aday ülkelerle aynı muamele yapılmalı" mesajı

AB Daimi Temsilcisi Kaymakcı'dan "Türkiye'ye diğer aday ülkelerle aynı muamele yapılmalı" mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'i 2 Mayıs'ta kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'i 2 Mayıs'ta kabul edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet