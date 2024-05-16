Dolar
32.21
Euro
35.03
Altın
2,382.17
ETH/USDT
2,953.30
BTC/USDT
65,210.00
BIST 100
10,319.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İtalya’nın başkenti Roma’da Sapienza Üniversitesi öğrencileri, Filistin’e destek gösterisi düzenleniyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleri ile mücadelemizi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan ile FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve organize suç şebekeleri ile mücadeleyi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durduklarını bildirdi.

Mehmet Tosun  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleri ile mücadelemizi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durduk

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Erdoğan, Kobakhidze ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Dost ve müttefik ülke Slovakya'dan dün üzücü bir haber alındığını, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik menfur bir saldırı yaşandığını hatırlatan Erdoğan, Fico'ya ve Slovakya halkına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

"Bölgemizin huzuruna, istikrarına ve güvenliğine yönelik her türlü eylemin karşısında durmaya devam edeceğiz." diyen Erdoğan, dost Gürcistan halkının 10 gün sonra idrak edeceği Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kobakhidze'yi, şubat ayında devraldığı başbakanlık görevi dolayısıyla tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.

İki dost, komşu ve stratejik ortak olarak Başbakan Kobakhidze ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, istikrar ve refahına yönelik güçlü desteğini bir kez daha vurguladım. Ayrıca Gürcistan'ın, Avrupa Atlantik Kurumları ile bütünleşme çabalarına olan desteğimizin süreceğini ifade ettim. Sayın Başbakan, Gürcistan'daki siyasi durum hakkında görüş ve değerlendirmelerini bizlerle paylaştı. Türkiye olarak, gelişmelerin Gürcistan halkının hayrına olacak şekilde sonuçlanmasını ümit ve arzu ediyoruz. Geçen sene ikili ticaret hacminde 3 milyar dolara ulaştık. Görüşmelerimizde yeni hedef olarak 5 milyar dolar üzerinde durduk. Sahip olduğumuz potansiyelin, bizleri, geliştireceğimiz yeni iş imkanlarıyla bu rakama da kısa sürede ulaştıracağına inanıyoruz."

Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin önemli bir sütununu bölgesel işbirliği projelerinin oluşturduğuna işaret eden Erdoğan, "Tarihi İpek Yolu'nu raylar üzerinden hayata geçiren Orta Koridor'un bel kemiği olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun yeniden tam kapasiteyle faaliyete geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.


"Devletimizin nefesi enselerinde"

Erdoğan, diğer ulaştırma ve enerji projelerinde de birlikte çalışma iradesini teyit ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Havaalanları, limanlar, yollar, yenilenebilir enerji üretimi ve nakli gibi Gürcistan'ın büyük altyapı projelerine desteğe hazır olduğumuzu Sayın Başbakan'a ilettim. Görüşmelerimizde güvenlik işbirliği alanındaki münasebetlerimizi de gözden geçirdik. FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve organize suç şebekeleri ile mücadelemizi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durduk. Vatandaşlarımızın huzuruna ve hatta hayatına kasteden bu gayrimeşru yapılarla mücadelemizi ülkemiz içinde ve dışında sürdürmekte kararlıyız. Devletimizin nefesi, terör ve suç örgütü mensuplarının ensesinde olmaya devam edecektir."

Başbakan Kobakhidze ile görüşmelerinde güncel, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldıklarını belirten Erdoğan, görüşmede, Gazze'deki vahşet ve uluslararası toplumun üzerine düşen sorumlulukları hakkındaki değerlendirmeleri paylaştıklarını söyledi.

"Filistin halkının, uğruna ağır bedeller ödediği özgürlük mücadelesini tüm insanlığın hukuk ve diplomasi zemininde desteklemesi gerekiyor." diyen Erdoğan, 10 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun aldığı kararın, uluslararası toplumun durduğu noktayı gösterdiğini kaydetti.

Dünyanın dört bir yanında devam eden Filistin'e destek eylemlerini de insanlık vicdanı bakımından çok anlamlı ve kıymetli bulduğunu dile getiren Erdoğan, "Henüz Filistin devletini tanımamış ülkeleri, bunu yapmaya davet ediyorum." dedi.

"Takımlarımıza şampiyonada başarılar diliyorum"

Başbakan Kobakhidze ile görüşmelerinde Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında da fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğimizi bir kez daha vurguladım. Bölge ülkeleri olarak Güney Kafkasya'da barış, huzur ve istikrarın önemini ve bu amaç doğrultusunda çalışma kararlılığımızı teyit ettik. Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanacak barış anlaşmasının, bölgenin geleceği bakımından tarihi bir fırsat olduğuna dair görüşümü kıymetli mevkidaşımla da paylaştım."

Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile aynı grupta yer aldığını anımsatarak, "Milli takımlarımız ilk maçlarında 18 Haziran'da Almanya'nın Dortmund şehrinde karşı karşıya gelecekler. Takımlarımıza şampiyonada şimdiden başarılar diliyorum." dedi.

Başbakan Kobakhidze ve heyetine ziyaretleri için teşekkür eden Erdoğan, görüşmelerin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Türkiye-Gürcistan arasındaki dış ticaret hacmini 3,5 milyar dolardan 5 milyar doların üzerine çıkaracaklarının altını çizen Erdoğan, şu anda 300 civarında Türk yatırımcının Gürcistan'da sürekli yatırım yaptığını, bunların, iki ülke arasındaki ilişkilerin ne denli güçlü olduğunu gösterdiğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleri ile mücadelemizi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durduk
AA foto muhabirinin Han Yunus'ta çektiği fotoğraf UAD'deki duruşmada gösterildi
ORSAM, "Suriye'de Siyasi Çözüm, Türkiye'nin Pozisyonu ve Türkmenler" konulu panel düzenlendi
Beyoğlu'ndaki terör saldırısı davasının gerekçeli kararı açıklandı
Tunceli'de üniversite öğrencileri Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleri ile mücadelemizi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleri ile mücadelemizi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'de kan bağışı kampanyasına katılanları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halkla araya mesafe koymanın siyaset geleneğimizde yeri yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu Mete Gazoz'u kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu Mete Gazoz'u kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli, açık ambargolara rağmen savunma yeteneklerimizi sürekli geliştiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli, açık ambargolara rağmen savunma yeteneklerimizi sürekli geliştiriyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlerimize karşı şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlerimize karşı şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet