Gündem

Bakan Göktaş: Bugüne kadar toplam 82 bin 626 engelli vatandaşımızın kamuda istihdamını sağladık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2002'de 5 bin 777 olan engelli memur sayısının 82 bin 626'ya ulaştığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 11.01.2026 - Güncelleme : 11.01.2026
Ankara

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli vatandaşların toplumsal yaşama uyumlarını sağlama ve yaşam kalitelerini artırmanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

Bakanlığın Ulusal Engelli Veri Sistemi'ne kayıtlı 209 bin 180 görme engelli vatandaşın bulunduğunu aktaran Göktaş, engelleri kaldırmak ve hayata aktif katılımı sağlamak için yoğun gayret sarf ettiklerini vurguladı.

Görme engelli vatandaşlara sunulan erişilebilirlik ve rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra kamuda istihdam imkanlarının da genişletildiğini anımsatan Göktaş, şunları kaydetti:

"2002 yılında 5 bin 777 olan engelli memur sayısını 15 kat artırarak, bugüne kadar toplam 82 bin 626 engelli vatandaşımızın kamuda uygun kadrolarda istihdamını sağladık. 2025 yıl sonu itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görme engelli memur sayısı 13 bin 385'e ulaştı. Bu rakam, kamuda istihdam edilen toplam engelli memur sayısının yüzde 16,2'sini oluşturuyor."

Bu yıl şubat ayında 1573 engelli vatandaşın daha kamu kurumlarına yerleştirileceğini bildiren Göktaş, "Yaptığımız atamalar ve yürüttüğümüz hizmetler ile Türkiye'de engellilerin herkesle eşit haklara sahip olmasını, toplumla kaynaşmasını ve günlük yaşamlarında tam bağımsız bireyler olabilmelerini hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"517 bin vatandaşa evde bakım yardımı"

Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla "Evde Bakım Yardımı" uygulamasının titizlikle sürdürüldüğünü hatırlatan Göktaş, "Bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen aylık ortalama 517 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. 2025 Aralık ayı verilerine göre, bu yardımdan faydalanan görme engelli birey sayısı 21 bin 345'i kadın, 26 bin 449'u erkek olmak üzere toplam 47 bin 794'e ulaştı." ifadelerini kullandı.

Göktaş, görme engelli bireylerin kimseye ihtiyaç duymadan yaşamlarını sürdürebilmeleri için İstanbul ve Ankara'da bulunan Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezlerinde 15 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik 5-5,5 aylık dönemlerle eğitim verildiğini kaydetti.

Merkezlerde, mesleki desteğin de ön planda olduğuna işaret eden Göktaş, bu merkezlerimizde temel eğitim ve rehabilitasyon sürecini başarıyla tamamlayan 5 bin 109 görme engelli bireyin kurs programlarını bitirerek sertifika almaya hak kazandığını aktardı.

