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Dünya, Yapay zeka

INVAMED Başkanı Dinç, Paris’te Türkiye’nin "kardiyolojideki yapay zeka tecrübesini" anlattı

INVAMED’in Başkanı Dinç, Fransa’nın başkenti Paris'te düzenlenen ve dünyanın en büyük kardiyoloji kongrelerinden biri olarak kabul edilen EuroPCR’de, Türkiye’nin yapay zeka ile bu alanda ve kardiyovasküler cerrahide ortaya koyduğu çözümleri anlattı.

Esra Taşkın  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
INVAMED Başkanı Dinç, Paris’te Türkiye’nin "kardiyolojideki yapay zeka tecrübesini" anlattı

Paris

Türkiye'nin en büyük tıbbi cihaz üreticisi INVAMED’in Başkanı Raşit Dinç, Fransa’nın başkenti Paris'te düzenlenen ve dünyanın en büyük kardiyoloji kongrelerinden biri olarak kabul edilen EuroPCR’de, Türkiye’nin yapay zeka ile bu alanda ve kardiyovasküler cerrahide ortaya koyduğu çözümleri anlattı.

Türkiye Sağlık Federasyonu Genel Başkanı olarak da görev yapmış olan Dinç, 14-17 Mayıs'ta düzenlenen kongreye katılımına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dinç, Türkiye’de üretilen ürünleri EuroPCR Kongresi’nde tanıtma fırsatı bulduklarını belirterek, özellikle girişimsel kardiyoloji, tanısal kardiyoloji alanında birçok yeni ürünün ortaya konduğu, klinik araştırma sonuçlarının tartışıldığı büyük bir organizasyon olarak EuroPCR'nin dünyanın en prestijli kardiyoloji kongrelerinden biri kabul edildiğini aktardı.

Kongrenin yaklaşık 35 yıldır dünya genelinde Asya, Avrupa ve Amerika kıtasından birçok kalp ve damar cerrahının ve ayrıca sağlık profesyonellerinin katıldığı etkinlik olduğunu kaydeden Dinç, klinik araştırma sonuçlarının paylaşıldığı, yeni vaka bildirimlerinin yapıldığı büyük bir organizasyon olan EuroPCR'nin önemini dile getirdi.

Dinç, önceden yapılan birçok tanısal tedavinin artık yapay zeka teknolojisi kullanılarak daha da ileriye taşındığına dikkati çekerek, "Özellikle damar içi görüntüleme sistemleriyle bir damarın içerisine IVUS adı verilen bir kamerayla girilip damar görünümü, sonra teşhis ve tedavide kullanılacak ekipmanlar yapay zekayla bilinebilir hale geldi." diye konuştu.

- "Yaşam için inovasyon"

EuroPCR 2024 Kongresi’nde ana gündemlerinin bu kapsamda olduğuna değinen Dinç, şöyle devam etti:

"Bizim INVAMED olarak her zaman hedefimiz mevcutta yapılan ürünleri tamamen farklı açılarla değerlendirmek ve yenilikçi işler yapabilmek. ‘Yaşam için inovasyon’ zaten bizim mottomuz. Türkiye'de de Türk hekimlerimizle, Türk sağlık profesyonellerimizle, Türk mühendislerimizle beraber yaptığımız çalışmalarımızı elimizden geldiğince en doğru şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Dünya artık yapay zeka teknolojilerini, araçlarda otonom sürüşlerini tartışırken, sağlık teknolojilerinde otonom yapılan ameliyatları biz burada tartışmaya başladık ve bu iş daha çok ilerleyecek.”

Dinç, yapay zeka ve dijital sağlık sayesinde birçok operasyonun artık çok daha hızlı, konforlu ve sonuçlarının önceden tahmin edilebilir şekilde yapıldığını vurguladı.

Türkiye’nin en büyük tıbbi cihaz üreticisi INVAMED, 1977’den bu yana tıp dünyasında kalp ve damar sağlığının en seçkin uzmanlarının bir araya geldiği, dünyanın en büyük ve prestijli organizasyonlarından biri sayılan EuroPCR Kongresi'ne bir Türk şirketi olarak katılım sağlıyor.​​​​​​​

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