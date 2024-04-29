Dolar
32.38
Euro
34.69
Altın
2,336.70
ETH/USDT
3,158.60
BTC/USDT
62,225.00
BIST 100
9,981.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fransa’nın başkenti Paris’te, Filistin’e destek gösterisi düzenleniyor.
logo
Spor, Futbol

Rey Manaj, Sivasspor'da bir sezonda en çok gol atan oyuncu oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un forveti Rey Manaj, kırmızı-beyazlı formayla bir sezonda en fazla gol atan oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Serhat Zafer  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
Rey Manaj, Sivasspor'da bir sezonda en çok gol atan oyuncu oldu Fotoğraf: Serhat Zafer / AA

Sivas

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, ligin 34. haftasında iç sahada oynanan TÜMOSAN Konyaspor'a karşı gol atma başarısı gösteren Rey Manaj, ligdeki gol sayısını 18'e yükseltti ve Sivasspor'un Süper Lig tarihindeki en skorer oyuncusu oldu.

Rey Manaj'ı 2013-2014 sezonunda 17 golle Aatif Chahechouhe, 2011-2012'de 15 golle Michael Eneramo, 2007-2008'de 14 golle Mehmet Yıldız, 2019-2020'de 13 golle Mustapha Yatabare, 2017-2018'de 13 golle Arouna Kone ve 2020-2021 sezonunda 11 golle Max Gradel takip etti.

Kırmızı-beyazlıların golcü futbolcusu, Süper Lig'de gol krallığı yarışında 21 golle zirvede yer alan Galatasaraylı Mauro Icardi ve 20 golle ikinci sırada bulunan Fenerbahçeli Edin Dzeko'nun ardından 18 golle üçüncü sırada bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı" haberleri gerçeği yansıtmıyor
MİT, Irak'ın kuzeyinde 15 teröristi etkisiz hale getirdi
Tokat'ta deprem nedeniyle evi ağır hasar görenlere konteyner dağıtılmaya başlandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Amerikalı mevkidaşı Blinken ile Riyad'da görüştü
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı

Benzer haberler

Rey Manaj, Sivasspor'da bir sezonda en çok gol atan oyuncu oldu

Rey Manaj, Sivasspor'da bir sezonda en çok gol atan oyuncu oldu

Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, sezon sonunda Chelsea'den ayrılıyor

Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen: İzmir ve Göztepe kesinlikle Süper Lig'de olmayı hak ediyor

Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile yollar ayrıldı

Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile yollar ayrıldı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor
Avrupa'nın büyük liglerinde Türk rüzgarı

Avrupa'nın büyük liglerinde Türk rüzgarı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet