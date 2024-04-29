Adana'da bir tır yolda oluşan çukura düştü
Adana'da kum yüklü bir tır, seyir halindeyken yolda oluşan çukura düştü.
Adana
Olay, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi.
Sürücüsü öğrenilemeyen 01 AIL 179 plakalı kum yüklü tır, yolda oluşan çukura düştü.
Sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Tırda yüklü kum yola saçıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.