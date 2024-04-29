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Adana'da bir tır yolda oluşan çukura düştü

Adana'da kum yüklü bir tır, seyir halindeyken yolda oluşan çukura düştü.

Mehmet Sancakzade  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
Adana'da bir tır yolda oluşan çukura düştü

Adana

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 01 AIL 179 plakalı kum yüklü tır, yolda oluşan çukura düştü.

Sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Tırda yüklü kum yola saçıldı.

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