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Spor, Futbol

Beşiktaş, Slovenya kampında yarın Dinamo Zagreb'le karşılaşacak

Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'nın Maribor şehrinde devam eden Beşiktaş, yarın Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'le hazırlık müsabakası oynayacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
Beşiktaş, Slovenya kampında yarın Dinamo Zagreb'le karşılaşacak

Maribor

Siyah-beyazlılar, Hırvat ekibiyle Lendava Stadı'nda (TSİ) 18.30'da karşı karşıya gelecek.

İlk hazırlık maçını İstanbul'da Ümraniyespor'la oynayan Beşiktaş, 0-0 berabere kalmıştı.

Yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ikinci maçına çıkacak Beşiktaş, 17 Temmuz'da Shakhtar Donetsk, 20 Temmuz'da da Grazer AK ile karşılaşacak.

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