Beşiktaşlı futbolcu Keny Arroyo, Cruzeiro'ya transfer oldu

İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Keny Arroyo'nun nihai transferi hususunda Cruzeiro EC ile anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Siyah-beyazlı takıma, geçen sezon devre arasında transfer olan Arroyo, Beşiktaş formasıyla toplam 14 maça çıkarken, 2 gol kaydetti.