Dolar
41.84
Euro
48.70
Altın
4,200.77
ETH/USDT
4,009.00
BTC/USDT
111,349.00
BIST 100
10,464.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mersin Limanı'ndan yola çıkan Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan 17. İyilik Gemisi, Mısır'ın El Ariş Limanı'na doğru seyrini sürdürüyor
logo
Spor, Futbol

Arda Güler ve Kenan Yıldız, "Golden Boy"da finale yükseldi

Milli futbolcular Arda Güler ile Kenan Yıldız, Avrupa'da forma giyen 21 yaş altı en iyi genç oyuncuya verilen "Altın Çocuk" (Golden Boy) ödülünde finale kaldı.

Yunus Kaymaz  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
Arda Güler ve Kenan Yıldız, "Golden Boy"da finale yükseldi

Londra

İtalyan spor gazetesi Tuttusport tarafından organize edilen Altın Çocuk ödülünde İspanya'nın Real Madrid takımında oynayan Arda ile İtalya temsilcisi Juventus'un formasını giyen Kenan, 20 kişilik finalist listesinde yer aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Altın Çocuk ödülünde finale yükselen futbolcular şöyle:

Arda Güler, Dean Huijsen, Franco Mastantuono (Real Madrid), Kenan Yıldız (Juventus), Pau Curbasi (Barcelona), Desire Doue, Warren Zaire-Emery, Senny Mayulu (Paris Saint-Germain), Myles Lewis-Skelly, Ethan Nwaneri (Arsenal), Jorrel Hato, Estevao (Chelsea), Geovany Quenda (Sporting Lisbon), Leny Yoro (Manchester United), Nico O’Reilly (Manchester City), Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen), Victor Forholdt (Porto), Lucas Bergvall, Archie Gray (Tottenham), Mamadou Sarr (Strasbourg).

Borussia Dortmund'dan Jobe Bellingham, Liverpool'dan Giovanni Leoni, Porto'dan Rodrigo Mora, Inter'den Francesco Pio Esposito ve Club Brugge'den Aleksandar Stankovic, "Wild Card" ile finale yükseltildi.

Altın Çocuk ödülünü geçen yıl Barcelona forması giyen Lamine Yamal kazanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Nadir toprak elementlerinden enerji üretimine kadar her alanda hedefimiz nettir
Can Holding'e yönelik soruşturmada, eski Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Kırman hakkında adli kontrol kararı
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Dünya Meteoroloji Örgütü, atmosferdeki karbondioksit oranının 2024'te rekor seviyelere ulaştığını bildirdi

Benzer haberler

Arda Güler ve Kenan Yıldız, "Golden Boy"da finale yükseldi

Arda Güler ve Kenan Yıldız, "Golden Boy"da finale yükseldi

Çaykur Rizesporlu futbolcu Emrecan Bulut'tan Trabzonspor maçı açıklaması: Kazanmak istiyoruz

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran: Fenerbahçe'nin gelir sorunu yok, harcama sorunu var

Galatasaray ve Göztepe, Avrupa'nın en büyük 10 liginde en az gol yiyen takımlar arasında

Galatasaray ve Göztepe, Avrupa'nın en büyük 10 liginde en az gol yiyen takımlar arasında
Ağaçların gölgesinde deniz manzaralı tribünde maç keyfi

Ağaçların gölgesinde deniz manzaralı tribünde maç keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini tebrik etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet