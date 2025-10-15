Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini tebrik etti

İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde, Gürcistan'ı 4-1 mağlup etmesinin ardından futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Stadyumu'nda oynanan Türkiye-Gürcistan maçının ardından Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini tebrik etti.
