Gündem

Hac ek kayıt başvuruları başladı

2026 haccı kesin kayıt sürecinde boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek başvurular alınmaya başlandı.

Fırat Taşdemir  | 29.11.2025 - Güncelleme : 29.11.2025
Hac ek kayıt başvuruları başladı

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, noter huzurunda gerçekleştirilen hac kurası sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarından boş kalan kontenjanlar belli oldu.

Buna göre, ek kayıt sırası gelen hacı adayları işlemlerini 5 Aralık'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Hac kesin kayıt işlemlerine ilişkin detaylı bilgi, il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 0 (850) 260 13 13 numaralı çağrı merkezinden alınabilecek.

