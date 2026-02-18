Dolar
43.75
Euro
51.82
Altın
4,919.10
ETH/USDT
2,020.80
BTC/USDT
68,154.00
BIST 100
14,444.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İlk iftar Iğdır'da, son iftar Çanakkale'de yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunca yapılan gözlemlere göre, ramazan Türkiye'de yarın başlayacak, bu akşam ülke genelindeki cami ve mescitlerde ilk teravih namazı kılınacak.

Fırat Taşdemir  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
İlk iftar Iğdır'da, son iftar Çanakkale'de yapılacak

Ankara

AA muhabirinin kuruldan aldığı bilgiye göre, yarın ilk imsak Iğdır'da saat 05.21'de, son imsak Çanakkale'de saat 06.32'de olacak.

İlk iftar Iğdır'da 17.51'de, son iftar Çanakkale'de 19.01'de yapılacak.

İlk gün Hatay'da 12 saat 34 dakika ile en uzun, Sinop ve Kırklareli'nde 12 saat 26 dakika ile en kısa oruç tutulacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ramazan ayının ilk günü kuzeyde Norveç'in Tromsö şehrinde 11 saat 33 dakika, Ekvatorda Kenya'nın Nairobi şehrinde 13 saat 26 dakika oruç tutulacak.

En uzun oruç Şili'nin Punta Arenas kentinde tutulacak

Dünya genelinde ilk gün Şili'nin Punta Arenas kentinde 16 saat 45 dakika ile en uzun oruç tutulacak.

Ramazanın son günü olan 19 Mart'ta ilk iftar Iğdır'da saat 18.21'de, son iftar ise Çanakkale'de saat 19.32'de yapılacak.

Mardin, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Hatay, Adana, Karaman, Mersin ve Antalya'da 13 saat 38 dakikayla en kısa, Sinop'ta 13 saat 46 dakikayla en uzun oruç tutulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde "Silahlı Kuvvetler Günü" kutlandı
Kaş'ta dalgalar tekne ve işletmelere zarar verdi
Hayalet ağlarda can çekişen balıklar, jandarma eliyle hayata tutunuyor
Hayırseverlerin bağışları ramazanda dünyaya umut olacak
DOSYA: Memleket Sofrası
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Hayırseverlerin bağışları ramazanda dünyaya umut olacak

Hayırseverlerin bağışları ramazanda dünyaya umut olacak

DOSYA: Memleket Sofrası

İlk iftar Iğdır'da, son iftar Çanakkale'de yapılacak

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, ramazan öncesi üretici ile market fiyatlarını değerlendirdi

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, ramazan öncesi üretici ile market fiyatlarını değerlendirdi
Avrupa'daki futbol kulüplerinden ramazan ayı mesajları

Avrupa'daki futbol kulüplerinden ramazan ayı mesajları
Din İşleri Yüksek Kurulundan ramazanın başlangıcına ilişkin açıklama

Din İşleri Yüksek Kurulundan ramazanın başlangıcına ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet