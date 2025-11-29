Dolar
42.51
Euro
49.33
Altın
4,219.25
ETH/USDT
2,986.00
BTC/USDT
90,434.00
BIST 100
10,898.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Trabzonspor, Konyaspor'u yenerek zirve yarışını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, zirve yarışında haftayı kayıpsız geçirdi.

Selçuk Kılıç  | 29.11.2025 - Güncelleme : 29.11.2025
Trabzonspor, Konyaspor'u yenerek zirve yarışını sürdürdü Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

Bu galibiyetle ligdepuanını 31'e yükselten bordo-mavili takım, maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e düşürürken, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puan farkını kapattı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma öncesi fire vermeyen Karadeniz ekibi, böylece zirve yarışı yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Onuachu, 11 gole ulaştı

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Konyaspor karşısında biri penaltıdan olmak üzere 2 gol kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

Ligdeki gol sayısını 11'e çıkartan Nijeryalı oyuncu, gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.

Muçi skor üretmeye devam ediyor

Trabzonspor'un Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi ise 3. golünü kaydetti.

Geçen hafta RAMS Başakşehir ile yapılan maçta rakip fileleri 2 kez havalandırarak galibiyette önemli rol oynayan Muçi, TÜMOSAN Konyaspor maçında da bir kez topu filelere gönderdi.

Oulai, cezalı konumuna düştü

Trabzonspor'da sarı kart gören Oulai, cezalı oyuncu konumuna düştü.

Son 4 maçta 4 sarı kart gören bordo-mavili futbolcu, ligin 15. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynanacak maçta görev yapamayacak.

Trabzonsporlu futbolcular, maç sonunda galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Filistin halkının mücadelesi, bir umut meşalesidir
Hac ek kayıt başvuruları başladı
İstanbul Aile Vakfınca "3. Aile Çalıştayı" düzenlendi
Nesli tehdit altındaki alageyik ve yavruları, su içerken fotokapanla görüntülendi
Sisle kaplanan Kastamonu havadan görüntülendi

Benzer haberler

Başakşehir, Süper Lig'de 2 maç sonra kazandı

Başakşehir, Süper Lig'de 2 maç sonra kazandı

Trabzonspor, Konyaspor'u yenerek zirve yarışını sürdürdü

Eyüpspor, Gaziantep FK'yi mağlup etti

Kayserispor, Çaykur Rizespor'u mağlup etti

Kayserispor, Çaykur Rizespor'u mağlup etti
Tahkim Kurulu, bahis eyleminden ceza alan 35 futbolcunun itirazlarını reddetti

Tahkim Kurulu, bahis eyleminden ceza alan 35 futbolcunun itirazlarını reddetti
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde iki spikerli anlatım seçeneği olacak

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde iki spikerli anlatım seçeneği olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet